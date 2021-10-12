Известный музыкант рассказал о «женском начале» Москвы

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о «женском начале» столицы. Известный музыкант дал интервью о родном городе «Мосленте» ко дню своего 55-летия.

«Москва — женщина, которая ждет любви, любит и надеется на ответное чувство», — отметил Кортнев, сравнив столицу с «хозяйкой». Санкт-Петербург же, по мнению музыканта, наоборот обладает «мужской» энергетикой — герой интервью отметил, что долго не любил этот город, пока не завел там друзей.

Среди качеств «хозяйки»-Москвы Кортнев отметил взбалмошность, крикливость, щедрость и гостеприимность. Музыкант рассказал, что столица ассоциируется у него с матерью или старшей сестрой, готовой помогать, кормить и предоставлять возможности. Взамен, по его мнению, Москва требует «учтивости, внимания и времени».

Кортнев добавил, что высокий темп жизни в столице разобщает жителей. Кроме того, на отдаление людей друг от друга влияют и современные технологии. «Но это характерно не только для Москвы, а для всего мира», — заключил музыкант.

Ранее известный актер Виктор Суханов отметил особый менталитет москвичей. Он добавил, что хотел бы научить жителей столицы более доброжелательно относиться друг к другу.