Психолог прокомментировал консультации от Алисы Тепляковой за 50 тысяч рублей

Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал информацию о том, что 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова, по словам ее отца, проводит психологические консультации за 50 тысяч рублей. Своей позицией эксперт поделился с телеканалом РЕН ТВ.

Рощин отметил, что новость о платных консультациях от ребенка напоминает «горячечный бред». «Никаких консультаций 9-летняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет. У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике. Она называет некоторые слова, которые она запомнила из учебника, не вникая и не понимая их смысла», — пояснил он.

Психолог напомнил, что Теплякова успела отучиться на психфаке МГУ всего один семестр, поэтому речи о полноценной консультации от студента с подобным стажем идти не может. Кроме того, 9-летняя девочка не сможет консультировать на темы, актуальные для взрослых людей, к примеру отношения с детьми и супругом. «Я сам окончил факультет психологии и помню, что первый семестр ознакомительный. Надо понимать, что психолог, когда помогает человеку, он никогда не опирается на то, что он прочитал много книжек. Для помощи другому человеку еще необходим адекватный личный опыт», — заключил эксперт.

По его словам, отец юной студентки начал терять «остатки адекватности». «А он сам по 150 тысяч берет тогда?» — поинтересовался Рощин, напомнив, что Тепляков-старший закончил полный курс психологии.

Ранее Евгений Тепляков заявил в семейном блоге, что консультация от его дочери стоит 50 тысяч рублей за академический час. Озвученная цена возмутила россиян.