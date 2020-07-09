Курьеры Delivery Club снова устроили забастовку в Москве

Курьеры Delivery Club снова устроили забастовку, несмотря на заявление компании о выплате долгов по зарплате. Об этом сообщает TJournal.

По данным портала, около 30 курьеров пришли к офису Mail.ru Group, туда же приехали представители ряда профсоюзов и активисты «Левого фронта». Сотрудники рассказали, что компания не погасила долги перед некоторыми из них. «Выплачивают некоторым не все долги — дают "подачки" по 15 тысяч рублей, хотя должны много десятков тысяч», — посетовал участник забастовки Виктор Малеев.

Он также рассказал, что некоторые курьеры из-за протеста взяли себе выходной, а в компании им поставили смену. Следовательно, не вышедших на работу сотрудников ждет штраф — три тысячи рублей.

Сейчас курьеры требуют, чтобы к ним вышли представители Mail.ru Group или Delivery Club. На месте дежурит полиция.

Ранее 9 июля Delivery Club выпустила заявление о том, что долги по зарплате погашены почти перед всеми курьерами. Кроме того, сервис назвал себя пострадавшей стороной, поскольку за выплаты отвечает логистическая компания «Амароли».

Первая забастовка курьеров прошла в Москве 7 июля. Сотрудники пожаловались, что деньги им не выплачивают на протяжении последних двух месяцев. Многие работники лишились жилья, «ночуют в парках Москвы и в подъездах домов». «У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!» — сказали они во время забастовки.

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