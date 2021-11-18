Легендарный музыкант рассказал об отношениях рокеров Москвы с милицией в 80-е

Легендарный музыкант, основатель группы «Крематорий» Армен Григорян в беседе с «Мослентой» рассказал о том, как складывались отношения московских рокеров с милицией в 1980-е годы.

Григорян вспомнил, как на одну из репетиций в подвале дома Булгакова к нему и его друзьям зашли «люди в штатском». «Они вели себя спокойно, просто сели и стали слушать музыку. А через пару дней нам всем позвонили и вызвали в милицию», — поделился музыкант.

В отделении молодым рокерам предложили подписать документ, в котором они отказывались от организации подпольных концертов. Поводом для этого послужил подписанный Виктором Гришиным, который в те годы был мэром Москвы, указ о создании Московской рок-лаборатории. «Предполагалось, что мы в ней и окажемся. Если бы мы отказались подписывать письмо, у наших родителей могли возникнуть проблемы. Поэтому мы согласились», — объяснил Григорян.

Рокеров отпустили и обещали связаться с ними в ближайшее время. Подвал в Булгаковском доме опечатали. Атмосфера страха, подчеркнул музыкант, тогда была гнетущей.

Вскоре было организовано собрание в Едином научном методологический центре на Никольской улице. Представителям молодых московских групп объяснили, что теперь, прежде чем исполнять свои песни перед публикой, все тексты нужно согласовывать в руководством рок-лаборатории. «И вот потом уже началось. Прошел первый крупный фестиваль в "Горбушке" в 1986 году. На еще одном фестивале мы стали лауреатами… А когда рухнул этот "железный занавес", все стало таким, как и сейчас, — процессом в свободном движении», — заключил лидер «Крематория».

Ранее иностранка вспомнила о гигантских очередях и московских магазинах начала 80-х. По ее словам, тогда на прилавках было не так много товаров.