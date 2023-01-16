Московский режиссер поделился воспоминаниями о встрече с Абрамовичем

Воспоминаниями о встрече с миллиардером Романом Абрамовичем поделился с «Мослентой» московский режиссер Данил Чащин. Он рассказал, что бизнесмен однажды пришел на его спектакль в столичном театре.

«Я в тот раз почему-то начал интересоваться, удобно ли его посадили. Он сказал, что в зале душно, и я побежал что-то решать с кондиционером. Мне странно как-то говорить об этом сегодня. Но я знаю: в таких ситуациях с человеком что-то происходит, и он становится лакеем», — признался Чащин.

Герой интервью пояснил, что тогда он был молодым режиссером, только приехавшим в Москву. «Во мне было это желание понравиться человеку, который, как кажется, может на что-то в моей жизни повлиять», — сказал Чащин. Он добавил, что полезно наблюдать за собой в таких ситуациях и «по капле выдавливать из себя раба».

Ранее Чащин назвал главное требование московской публики. Это потребность в том, чтобы ее удивили.