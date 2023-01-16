Известный режиссер назвал главное требование московской публики

Главное требование московской публики назвал в беседе с «Мослентой» известный режиссер Данил Чащин. Этой зимой в театре Пушкина проходят премьерные показы его спектакля «Красавец мужчина».

Московская публика, по мнению Чащина, более требовательная и осведомленная, чем зрители в других городах. «Она видела уже многих режиссеров и позволяет себе иногда узурпировать имена авторов, то есть ждать, что они будут такими, какими их привыкли видеть и принимать, и никак иначе. Такая публика приходит к тебе, складывает руки, пристально смотрит в глаза и спрашивает: "Ну, и что ты тут нам хочешь показать, мальчик? Нам, кто еще Эфроса помнит!" Она требует, чтобы ты удивил ее», — рассказал собеседник «Мосленты».

Режиссер отметил, что подобное поведение его мотивирует и заставляет постоянно находить что-то новое. «Это вызов, которым ты сам подпитываешься», — подчеркнул он.

В целом, московская публика очень разная, разношерстная, разновкусная. У каждого из столичных театров она своя, добавил Чащин.

Так как в театрах, где работает режиссер, довольно недешевые билеты, иногда ему приходят сообщения от тех, кто не может попасть на спектакли. «Я стараюсь что-то сделать, найти для них места. Очень часто это студенты театральных вузов», — рассказал собеседник «Мосленты».

Ранее отличительную особенность москвичей назвал известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов. «В Москве отсутствует внутренний зов "В Москву! В Москву!"», — отметил он.