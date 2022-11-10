Известный актер признался в звездной болезни

В звездной болезни признался «Мосленте» бывший кавээнщик, известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ» актер Стас Ярушин.

«20-летний Стас получил быструю популярность и заработал звездную болезнь. Ну, представьте, после первого же эфира КВН с тобой на улице начинают фотографироваться прохожие. Конечно, мне снесло башню», — поделился Ярушин.

Юморист отметил, что не мог адекватно оценивать происходящее. «Куча концертов, корпоративы, деньги, тусовки… Было время, когда я почти каждую ночь угощал весь ночной клуб алкоголем», — признался он. А вскоре началась его история в кино, принесшая новую волну популярности.

Лишь со временем у Ярушина «появилась голова на плечах». «Я сделал выводы, понял, что дальше так продолжаться не может, и переключился полностью на работу», — заявил он. К актеру пришло осознание, что он не сможет быть вечно популярным Антоном Мартыновым, что нужны какие-то новые достижения, а для этого придется приложить усилия.

Ранее основную проблему звездной болезни назвали основатели самого масштабного шоу барабанщиков в России, московские музыканты Роман и Артем Васильевы. «Человек, добившийся каких-то результатов и возомнивший себя звездой, просто перестает развиваться», — подчеркнули они.