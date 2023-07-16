Российско-американский актер обвинил Богомолова в разрушении русского театра
Актер Горевой обвинил режиссера Богомолова в разрушении русского психологического театра.
В разрушении русского психологического театра обвинил режиссера Константина Богомолова российско-американский актер Михаил Горевой.
«Я много играю в театре, но, к счастью, у меня никогда не было никаких отношений с режиссером Константином Богомоловым. Он и подобные ему господа разрушают русский психологический театр. Наш театр — то немногое, что у нас осталось, где мы по праву лучшие и в чем-то даже единственные», — заявил он в беседе с «Мослентой».
Горевой снимался в фильме «Умри, но не сейчас» из франшизы о Джеймсе Бонде и в «Шпионском мосте» режиссера Стивена Спилберга, работал с актерами Джеки Чаном и Томом Хэнксом. По его словам, первое, о чем чаще всего спрашивали его иностранные коллеги — это Московский Художественный театр.
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«А эти «богомоловы» разрушают то сакральное здание, которое нам было дано во времена золотого века русского театра — в начале XX века. И это не может меня не волновать. В театр допускать негодяев нельзя!» — подчеркнул собеседник «Мосленты».
Ранее о желании стать режиссером рассказал известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков.