Российско-американский актер обвинил Богомолова в разрушении русского театра

В разрушении русского психологического театра обвинил режиссера Константина Богомолова российско-американский актер Михаил Горевой.

«Я много играю в театре, но, к счастью, у меня никогда не было никаких отношений с режиссером Константином Богомоловым. Он и подобные ему господа разрушают русский психологический театр. Наш театр — то немногое, что у нас осталось, где мы по праву лучшие и в чем-то даже единственные», — заявил он в беседе с «Мослентой».

Горевой снимался в фильме «Умри, но не сейчас» из франшизы о Джеймсе Бонде и в «Шпионском мосте» режиссера Стивена Спилберга, работал с актерами Джеки Чаном и Томом Хэнксом. По его словам, первое, о чем чаще всего спрашивали его иностранные коллеги — это Московский Художественный театр.