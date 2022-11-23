Известный актер сравнил работу в Голливуде со съемками в российском кино

Работу в Голливуде со съемками в российском кино сравнил в беседе с «Мослентой» известный актер Игорь Жижикин. Он отметил, что работа в киноиндустрии на западе и в России сильно отличается.

«У нас в основном происходит так: запускается проект, и уже на начальной стадии все, кому надо, заработали. А там делают проект в надежде на то, что он получится качественным и на нем можно будет заработать в дальнейшем. Вот и вся разница. А с чем это связано, думайте сами», — сказал артист.

По словам собеседника «Мосленты», он начал свою актерскую карьеру в Голливуде, где и добился успеха. Только после этого он появился на отечественных телеэкранах.

Ранее московский режиссер сравнил работу в театре с школьной дракой.