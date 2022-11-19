Московский режиссер сравнил работу в театре с школьной дракой

Московский режиссер-постановщик Государственного академического Малого театра Андрей Житинкин в разговоре с «Мослентой» сравнил работу в театре с школьной дракой.

Житинкин рассказал, что приехал поступать в театральный институт им. Б. Щукина в 1978 году, и, в отличие от детей и внуков некоторых знаменитых на тот момент людей, прошел все творческие туры в высшее учебное заведение с первого раза, за что и поплатился.

«Вот тут мне прекрасно и начистили фейс. В темноте, когда я уже уходил, в школьном дворе. Все уже знали, что я поступил в Москву. Получил в лоб, я уже никого не видел, искры из глаз. Тогда я, наивный, понял, что мир искусства — очень жестокий мир. С тех пор я не боюсь ни конкуренции, ни зависти, ни интриг», — признался постановщик.

На вопрос о том, приравнивает ли он работу в театре к школьной драке, режиссер ответил: «В театре друзей ведь нет. Есть интриги, есть компании, есть кланы».

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