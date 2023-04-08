09:18, 08 апреля 2023
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Популярная актриса назвала известный сериал «классикой кинематографа»
Актриса Елена Николаева назвала сериал «Оттепель» классикой кинематографа.
Фото: : Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Известный сериал «классикой кинематографа» назвала в беседе с «Мослентой» популярная актриса Елена Николаева.
Николаева рассказала о двух сериалах про артистов «Оттепель» и «Актрисы», продюсером которых стал Валерий Тодоровский. Она отметила, что никогда не сравнивала эти два сериала, поскольку они относятся к разному времени.
По ее мнению, «Оттепель» уже стала классикой российского кино. В ней запечатлена эпоха, в которой «выросли наши родители». Тогда как вторая картина современная.
Ранее известный сценарист раскрыла причину популярности сериалов про маньяков.