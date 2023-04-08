Популярная актриса назвала известный сериал «классикой кинематографа»

Известный сериал «классикой кинематографа» назвала в беседе с «Мослентой» популярная актриса Елена Николаева.

Николаева рассказала о двух сериалах про артистов «Оттепель» и «Актрисы», продюсером которых стал Валерий Тодоровский. Она отметила, что никогда не сравнивала эти два сериала, поскольку они относятся к разному времени.

По ее мнению, «Оттепель» уже стала классикой российского кино. В ней запечатлена эпоха, в которой «выросли наши родители». Тогда как вторая картина современная.

Ранее известный сценарист раскрыла причину популярности сериалов про маньяков.