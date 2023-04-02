Известный сценарист раскрыла причину популярности сериалов про маньяков

Известный сценарист и продюсер Маруся Трубникова в беседе с «Мослентой» раскрыла основную причину популярности сериалов про маньяков.

По словам эксперта в области кино, сериалы на эту тему снимаются в большом количестве, потому что зрителям интересно разобраться в логике больных людей и понять, откуда почему злодеи в фильмах совершают те или иные действия.

Трубникова отметила, что хорошим примером является сериал «Псих» Федора Бондарчука, где показывается «изнанка» реальной жизни.

Ранее вдова Михаила Горшенева оценила сериал о группе «Король и Шут».