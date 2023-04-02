00:34, 02 апреля 2023
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Известный сценарист раскрыла причину популярности сериалов про маньяков
Сценарист Трубникова: сериалы про маньяков смотрят в попытке понять логику их действий .
Фото: Unsplash
Известный сценарист и продюсер Маруся Трубникова в беседе с «Мослентой» раскрыла основную причину популярности сериалов про маньяков.
По словам эксперта в области кино, сериалы на эту тему снимаются в большом количестве, потому что зрителям интересно разобраться в логике больных людей и понять, откуда почему злодеи в фильмах совершают те или иные действия.
Трубникова отметила, что хорошим примером является сериал «Псих» Федора Бондарчука, где показывается «изнанка» реальной жизни.
Ранее вдова Михаила Горшенева оценила сериал о группе «Король и Шут».