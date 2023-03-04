Подмосковных учителей обязали рассказать о похожих на анимешников учащихся

В подмосковных школах учителей обязывают заполнить форму с данными об имеющихся у них учащихся с «визуальными признаками "ЧВК Редан"» — подростках, увлекающихся просмотром аниме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на слова одного из педагогов.

«Указания руководству школ рассылает комитет по образованию. Согласно описанию, члены "ЧВК Редан" носят клетчатые штаны, темную одежду с изображением паука, темные длинные волосы, возраст 15 лет», — рассказал источник

При обнаружении схожих признаков у кого-то из обучающихся учителям предлагают поделиться их фотографией.

Ранее массовая драка подростков у ТЦ в Подмосковье попала на видео. Предположительно, в драке участвовали подростки из неформальной группировки «ЧВК Редан». На опубликованных кадрах было видно, как хулиганы топчут ногами футболку с пауком — одним из символов движения.

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Известно, что представители субкультуры любят аниме (их вдохновляет образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter) и ставят одной из своих целей защиту неформалов.