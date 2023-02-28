Илья Авербух рассказал о состоянии жены Романа Костомарова

О психологическом состоянии жены госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. По его словам, супруга Костомарова старается не поддаваться панике.

«С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером. Слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», — отметил Авербух.

Сам хореограф верит, что Костомаров пойдет на поправку и справится с этим испытанием. Авербух уточнил, что общается с лечащими врачами фигуриста и всегда в курсе о его состоянии.

Ранее сообщалось, что Костомаров находится в коме, но врачи начали постепенно выводить его из состояния медикаментозного сна. Спортсмен попал в реанимацию в начале января. Позднее у него развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы и правую кисть.