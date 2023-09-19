19:38, 19 сентября 2023
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Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество
Автор вышивок о Москве рассказал о положительной реакции на его работы.
Фото: @sashabraulov
Автор уличных вышивок столичных зданий Александр Браулов раскрыл «Мосленте» реакцию жителей столицы на его творчество. По словам героя интервью, люди положительно воспринимают его работы.
«Иногда я размещаю свои работы прямо на улице. Негативных отзывов я пока не слышал. Основная масса людей воспринимает мою идею положительно. Иногда мне пишут и благодарят за этот проект», — рассказал Браулов.
Собеседник «Мосленты» отметил, что его вышивки нередко забирают себе прохожие. Браулов рассказал, что относится к этому спокойно, так как его цель — порадовать людей своим творчеством.
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