Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

Автор уличных вышивок столичных зданий Александр Браулов раскрыл «Мосленте» реакцию жителей столицы на его творчество. По словам героя интервью, люди положительно воспринимают его работы.

«Иногда я размещаю свои работы прямо на улице. Негативных отзывов я пока не слышал. Основная масса людей воспринимает мою идею положительно. Иногда мне пишут и благодарят за этот проект», — рассказал Браулов.

Собеседник «Мосленты» отметил, что его вышивки нередко забирают себе прохожие. Браулов рассказал, что относится к этому спокойно, так как его цель — порадовать людей своим творчеством.

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