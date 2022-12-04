Житель столицы поделился воспоминаниями об уличном баскетболе в начале 2000-х

Воспоминаниями об уличном баскетболе в начале 2000-х поделился с «Мослентой» житель столицы Дмитрий Миронов. В 2000 году он вместе с семьей переехал в московский район Чертаново из Уфы, где начал заниматься указанным видом спорта.

«Начало 2000-х для меня, конечно, — особое время. На площадке играли самые разные люди. Были там и школьники, и ребята постарше, были и такие, парни с района. Я никогда не знал, кого там встречу в следующий раз», — рассказал герой интервью.

Тогда, по словам Миронова, в районе можно было встретить иностранцев. «Как-то раз к нам пришла целая команда финнов. Я понятия не имею, как они там оказались и что делали в Чертаново», — отметил он. Собеседник «Мосленты» вспомнил, что на площадке также играли темнокожие баскетболисты в модных кроссовках, которые были объектом зависти школьников.

Ранее россияне вспомнили московскую моду 2000-х. Они отметили, что стиль тех лет был странным и неординарным, однако в какой-то степени гламурным.