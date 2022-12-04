Раскрыта история создания народной баскетбольной команды на юге Москвы

Историю создания народной баскетбольной команды на юге Москвы раскрыл «Мосленте» муниципальный депутат Дмитрий Миронов. В 2000-х годах он создал и возглавил сообщество «ЧертановоБаскет».

Вместе с семьей Миронов приехал в Москву из Уфы в 2000-м году. До этого он никогда не играл в баскетбол, но точкой притяжения района, куда переехал будущий депутат, была баскетбольная площадка на Чертановской улице. «Играть нормально я начал только года через три или четыре. Потом еще какое-то время прошло, и те люди, что когда-то проходились по мне катком, приняли меня за своего», — вспомнил собеседник «Мосленты».

С 2005 года команда начала выступать на городских турнирах, но через три года практически распалась. «Нам нужны были люди, и мы отправились их искать. Мы начали ездить по всем известным площадкам в Чертаново. Приезжали сначала просто поиграть, а потом начали рассказывать про свою площадку и предлагать людям приезжать еще и туда», — рассказал Миронов.

В 2011 году команда создала сообщество «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте», которое начало набирать популярность. Каждое лето в районе начали проводить кубок Чертаново по баскетболу, а в 2018 году «ЧертановоБаскет» провело два фестиваля.

«Если подвести небольшой итог, то сейчас существует и с успехом выступает в городском любительском чемпионате команда "ЧертановоБаскет". Ей уже четыре года. Тренирует нас Борис Карпухин, настоящий адепт чертановского баскетбола. А в нашей группе "ВКонтакте" уже более 800 человек», — заключил Миронов.

Ранее москвич рассказал о развитости спортивной инфраструктуры в Чертаново. «Например, у нас появилась профессиональная площадка для испытаний авиамоделей и дронов — кордодром. И это не единственное новшество. Тут повсюду строятся и проектируются уникальные спортивные объекты», — заявил он.