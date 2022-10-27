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07:19, 27 октября 2022
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Стало известно об одном из самых спортивных районов Москвы

Молодежный праздник «В ритме жизни» в Чертаново
Молодежный праздник «В ритме жизни» в Чертаново
Фото: Агентство «Москва»

Об одном из самых спортивных районов столицы стало известно из материала «Мосленты». По словам 36-летнего москвича Дмитрия, в районе Чертаново Центральное очень развито спортивное направление.

«В Чертанове хватает сообществ приверженцев здорового образа жизни. Например, если я ничего не путаю, по соседству со мной живет заслуженный мастер спорта по футболу — вратарь женской сборной России», — рассказал герой интервью. Одним из лучших местных объединений он назвал «Чертаново баскет», существующее с середины 1990-х годов.

Кроме того, Дмитрий считает, что в районе развита спортивная инфраструктура. «Например, у нас появилась профессиональная площадка для испытаний авиамоделей и дронов — кордодром. И это не единственное новшество. Тут повсюду строятся и проектируются уникальные спортивные объекты», — заявил он.

Ранее москвичи рассказали о плюсах и минусах жизни в Чертанове Северном. К преимуществам района они отнесли развитую инфраструктуру и отсутствие проблем с транспортом.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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