90-летний Бедрос Киркоров решил съехать от сына из-за новой любви

90-летний певец Бедрос Киркоров решил съехать от сына, певца Филиппа Киркорова. Он собрался жить с молодой возлюбленной в сталинке на Земляном валу, сообщают «Дни.ру».

Киркоров-старший переехал из Великого Новгорода в московский особняк сына, когда на свет появились его внуки Алла-Виктория и Мартин, чтобы больше общаться с ними. Его супруга Людмила осталась жить в Великом Новгороде, где работает преподавателем в вузе.

Недавно Филипп Киркоров сообщил, что отец собирается разводиться с Людмилой после 26 лет брака из-за новой любви.

По информации «Дней.ру», жить Киркоров-старший и его избранница планируют в доме 52/16 на Земляном валу. В этой сталинке 1939 года постройки прошли детство и юность Филиппа Киркорова, тогда семье артиста принадлежало три комнаты в одном из подъездов.

После женитьбы на певице Алле Пугачевой Киркоров выкупил еще несколько квартир в том же подъезде и превратил их в многоэтажное элитное жилье. На площади в 260 квадратных метров разместились столовая, кухня, гостиная, три гардеробные, два санузла, спальня, домашняя студия звукозаписи и сауна.

После развода Киркорова и Примадонны там никто не жил постоянно, а первый этаж превратился в склад сценических нарядов артиста.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал фотографию после преображения. Поклонники сравнили его с Санта-Клаусом.