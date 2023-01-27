Москва напугала популярного артиста

Своим первым впечатлением от Москвы поделился с «Мослентой» популярный артист Алекс Малиновский. Он признался, что столица его напугала.

«Мой самолет приземлился в аэропорту Домодедово. Первым впечатлением был какой-то невероятный, тотальный испуг, страх. Я не понимал, куда мне идти, что делать и где жить», — рассказал он.

Малиновский вырос в небольшом провинциальном городе Магадане, расположенном на другом конце страны. В Москву он отправился после того, как получил в родных краях первое высшее образование — юридическое. Молодой человек решил связать свою дальнейшую жизнь с музыкой и на этот раз хотел учиться в столице.

«Москва — это огромный мегаполис с таким ритмом жизни, который невозможно даже вообразить. Я был совершенно не готов к этому», — отметил он.

Через полчаса после приземления у Малиновского возникло желание купить обратный билет, но потом он вышел из аэропорта, посмотрел на идущее в сторону города шоссе и решил остаться.

«Единственная мысль, которая меня тогда остановила: "Саша, ты справишься. Девочки молодые приезжают и справляются, а ты — взрослый парень. Оставайся". Это был мой прыжок веры», — поделился собеседник «Мосленты».

Тогда у Малиновского не было ни одного знакомого в столице. Но знакомые его родителей приютили юношу на неделю, пока он подыскивал съемное жилье.

«За это время я успел немного поостыть. Походил по городу, съездил в музыкальный институт, куда планировал поступить. Потом поступил и окончил его», — рассказал певец.

Ранее впечатлениями от жизни в столице поделился уроженец Дагестана, выпускник Литературного института имени Горького, поэт Фазир Джаферов. В Москве ему удалось пожить в разных местах.