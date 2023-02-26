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09:22, 26 февраля 2023
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Раскрыта разница между настоящими блинами и блинчиками

Раскрыта разница между настоящими блинами и блинчиками
Фото: Octavian Catană / Unsplash

Разницу между настоящими блинами и блинчиками раскрыл «Мосленте» шеф-повар Максим Сырников. По его словам, в традиционном варианте этого блюда не может быть начинки.

«Запомните, блин — это всегда плоско и кругло», — подчеркнул эксперт. Однако блин можно сделать с припеком, когда в жидковатое тесто подкладывают зелень, грибы, ветчину, рубленые яйца и другие ингредиенты. Таким образом начинка находится в самом блюде и не меняет его форму.

«Вот в блинчик можно класть все, что вам нравится: от меда до селедки. Тут уже насколько у вас работает фантазия. Традиционно в блинчики принято класть творог. Все, что касается мяса и яиц — это придумано в последние десятилетия», — отметил Сырников.

Ранее самые полезные начинки для блинов назвал врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Надолго насыщают и при этом обладают низким гликемическим индексом блины с белковыми начинками — икрой, яйцами, отварным или запеченным мясом, припущенной или слабосоленой рыбой», — сказала она.

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