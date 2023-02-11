Известный блогер вспомнила о столкновениях с ксенофобией в собственном доме

О столкновениях с ксенофобией в собственном доме вспомнила в беседе с «Мослентой» блогер Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM.

«Однажды была неприятная ситуация с соседями по лестничной клетке. Мы тогда только купили квартиру, и грузчики поднимали новый холодильник к нам на этаж. Вышел мужчина, наш сосед, и мы его попросили придержать дверь, так как не хватало рук. На что он ответил: "Мне некогда"», — поделилась Абрамова. В той ситуации было очевидно, что у мужчины есть время, он просто не хочет помогать.

Позже к соседу блогера и его жене начал приходить в гости внук, но мальчику категорически запрещали играть с сыном Абрамовой.

Еще через некоторое время квартиру соседей ограбили. «Пришла полиция. Меня спросили, не слышала ли я чего-то странного. Я сказала: "Да, слышала. В пять утра". На вопрос, почему я никуда не позвонила, я спокойно ответила: "А почему эти люди не подержали дверь? Почему они запрещают внуку играть с моим ребенком? С нами что-то не так?" Соседи смутились и сказали: "Мы просто думали, что вы снимаете квартиру". Получается, что люди, которые снимают квартиру, уже и не люди», — поделилась собеседница «Мосленты».

Соседи в итоге попросили у Абрамовой прощения. Они начали не только здороваться, но и общаться.

Ранее в столкновениях с ксенофобией в Москве призналась известная поп-исполнительница и победительница проекта «Новая Фабрика Звезд» Гузель Хасанова.