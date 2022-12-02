Известная певица призналась в столкновениях с ксенофобией в Москве

В столкновениях с ксенофобией в Москве в интервью «Мосленте» призналась известная поп-исполнительница и победительница проекта «Новая Фабрика Звезд» Гузель Хасанова.

«В Москве случались неприятные ситуации. Например, некоторые девушки приписывали мне "татарскую хитрость". Мужчины, узнав о моей национальности, возмущались выбором моей профессии, критиковали мой внешний вид и начинали разговор с изучения моих кулинарных способностей», — рассказала она.

Сама артистка родилась в городе Ульяновске и признается, что на своей родине не сталкивалась с проявлениями ксенофобии. Она уточнила, что быстро прекращает общение с такими людьми и в ее окружении они не задерживаются.

Ранее писатель Шамиль Идиатуллин заявил о ксенофобии жителей столицы. По его словам, жизнь мусульманина в Москве кардинально не изменилась с начала XX века, который считается эпохой религиозных угнетений.