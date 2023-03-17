Блогер Валерия Чекалина опубликовала прощальный пост

Прощальный пост после судебного запрета на использование телефона опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Она поделилась серией снимков с мужем, детьми и другими родственниками.

В подписи к публикации Лерчек отметила, что находится в сети последние минуты. Она поблагодарила фолловеров за то, что они следили за ее деятельностью на протяжении семи лет. «Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно. Любим вас», — написала блогер.

Ранее в отношении Чекалиной и ее мужа возбудили новое уголовное дело об «отмывании» денег. Суд запретил чете пользоваться мобильными телефонами, а их имущество и счета оказались под арестом.