Константин Богомолов публично обратился к Ксении Собчак в ее день рождения

Режиссер Константин Богомолов публично обратился к своей жене, телеведущей Ксении Собчак в ее день рождения. Поздравление супруг журналистки опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и притом трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить», — написал Богомолов.

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей сети. «Как красиво написал», «Вы красивая и мощная пара», «Шикарное поздравление от мужа», — восхитились комментаторы.

В субботу, 5 ноября, Собчак исполнился 41 год. В конце октября стало известно об отъезде журналистки из России. На видео попал предположительный момент пересечения телеведущей границы Белоруссии и Литвы. Директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис сообщил, что Собчак имела право въехать в Литву, так как у нее есть израильский паспорт.

Перед отъездом Собчак появилась информация об обысках в ее подмосковном доме по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов. Сама Собчак не комментировала данные об обыске, но подтвердила задержание Суханова.