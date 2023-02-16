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09:14, 16 февраля 2023
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Москвичка назвала свою самую большую любовь в одном из районов столицы

Москвичка назвала свою самую большую любовь в одном из районов столицы
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Свою самую большую любовь в одном из районов столицы — Вешняках — назвала в беседе с «Мослентой» москвичка Ольга. Она призналась, что больше всего любит Кусковский парк и примыкающий к нему парк «Радуга».

«Там проложили дорожки, высадили деревья, в прошлом году привели в порядок пруд и набережную, организовали несколько кофе-точек и мест, где можно купить хот-доги или еще какую-то еду. В этом парке очень приятно гулять, а главное — там безопасно. Повсюду стоят камеры», — рассказала она.

Столичная жительница добавила, что в Кусковском парке часто снимают фильмы. Киношники облюбовали это место еще во времена Советского Союза, уточнила она.

Ранее любимые развлечения мужчин в парке Горького обсудили пользователи сети. Раньше горожане часто собирались здесь для игры в шашки и шахматы.

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