Опубликовано 07 августа 2026, 02:431 мин.
Британца шокировала обстановка в Москве
Британца шокировали чистота и безопасность Москвы на контрасте с его родным Лондоном.
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press
Британец приехал в Россию и оказался шокирован обстановкой в Москве на контрасте с его родным Лондоном. Роликом с удивленным гостем столицы поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На кадрах мужчина гуляет по центру Москвы и удивляется тому, что вокруг царит безопасность, чистота, а люди добродушны.
«Мне не нужно бояться, что меня ограбят, украдут телефон, зарежут, не нужно бояться наркоманов. Все эти проблемы есть у нас в Британии. А тут люди вокруг танцуют и веселятся на каждом углу», — отметил британец.
Ранее гражданина Италии, приехавшего в Москву, сильно удивило действие мужчины возле Павелецкого вокзала. Также итальянец восхитился чистотой Московского метрополитена.