Британца шокировала обстановка в Москве

Британец приехал в Россию и оказался шокирован обстановкой в Москве на контрасте с его родным Лондоном. Роликом с удивленным гостем столицы поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах мужчина гуляет по центру Москвы и удивляется тому, что вокруг царит безопасность, чистота, а люди добродушны.

«Мне не нужно бояться, что меня ограбят, украдут телефон, зарежут, не нужно бояться наркоманов. Все эти проблемы есть у нас в Британии. А тут люди вокруг танцуют и веселятся на каждом углу», — отметил британец.

Ранее гражданина Италии, приехавшего в Москву, сильно удивило действие мужчины возле Павелецкого вокзала. Также итальянец восхитился чистотой Московского метрополитена.