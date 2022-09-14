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18:33, 14 сентября 2022
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Зверев оценил будущее Галкина в случае возвращения в Россию

Зверев оценил будущее Галкина в случае возвращения в Россию
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Будущее юмориста Максима Галкина в случае его возвращения в Россию оценил стилист Сергей Зверев. В эфире YouTube-шоу «Слива» он заявил, что комик обязательно приедет в родную страну.

«Я сразу сказал, что (певица) Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда», — отметил Зверев.

Ранее вернувшаяся в Россию Пугачева объяснила свое длительное отсутствие в России. Артистка сообщила, что отдыхала и лечилась за границей. Ее супруг Галкин при этом остался за границей. В конце августа он сообщил, что находится в Австралии.

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