Жительница столицы пожаловалась на высокие цены в провинциальном городе

На высокие цены в провинциальном городе, стоящем на берегу Балтийского моря, пожаловалась москвичка Алиса Олисова. Девушка отметила, что переехала из столицы в Зеленоградск (бывший Кранц), где прожила год.

В сезон отпусков (он тут с мая до конца сентября) снять квартиру будет стоить, как в центре Москвы — цены можно смело умножать на четыре, из-за чего на лето я уезжала в столицу», — призналась Олисова.

По словам собеседницы «Мосленты», стоимость номеров в хостелах или сдаваемых посуточно квартир тоже зависит от времени года. Обычно цена варьируется от 1,5 до трех тысяч рублей в сутки, а с наплывом туристов возрастает до пяти-девяти тысяч рублей.

Ранее Москва стала последней в рейтинге по росту цен на жилье. В январе 2022-го средняя стоимость квартиры в столице составляла 15,1 миллиона рублей. За 12 месяцев показатель вырос на пять процентов — до 15,9 миллиона рублей за лот.