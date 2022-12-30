Люди
19:53, 30 декабря 2022
1 мин.

Чемпионка мира по фигурному катанию раскрыла подробности подготовки к празднику

Чемпионка мира по фигурному катанию раскрыла подробности подготовки к празднику
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подробности подготовки к главному празднику зимы — Новому году — раскрыла «Мосленте» известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева.

«На вопрос "Как все успевать?" у меня не ответа. Я еще даже не купила ни одного новогоднего подарка. Просто ужасно! Хожу, думаю об этом… Друзья спрашивают, что подарить на Новый год мне. А я даже не знаю, чего хочу», — отметила она.

Медведева добавила, что еще даже не купила себе платье на новогоднюю ночь. При этом спортсменка уже составила целый список целей на предстоящий год. Например, в 2023 году она хочет больше времени уделять своему здоровью и близким.

Ранее украшенный к Новому году семейный особняк показала в соцсетях жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Звезда сообщила, что над подготовкой дома к празднику работали профессиональные декораторы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.