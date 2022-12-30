Чемпионка мира по фигурному катанию раскрыла подробности подготовки к празднику

Подробности подготовки к главному празднику зимы — Новому году — раскрыла «Мосленте» известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева.

«На вопрос "Как все успевать?" у меня не ответа. Я еще даже не купила ни одного новогоднего подарка. Просто ужасно! Хожу, думаю об этом… Друзья спрашивают, что подарить на Новый год мне. А я даже не знаю, чего хочу», — отметила она.

Медведева добавила, что еще даже не купила себе платье на новогоднюю ночь. При этом спортсменка уже составила целый список целей на предстоящий год. Например, в 2023 году она хочет больше времени уделять своему здоровью и близким.

Ранее украшенный к Новому году семейный особняк показала в соцсетях жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Звезда сообщила, что над подготовкой дома к празднику работали профессиональные декораторы.