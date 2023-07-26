Знаменитый поэт-песенник признался в чувствах к обеим женам

О дружбе своей бывшей и нынешней жен рассказал «Мосленте» знаменитый поэт-песенник Юрий Энтин.

Автор текстов песен из «Бременских музыкантов» и «Приключений Электроника» признался, что в первый раз женился очень рано, поэтому брак быстро распался. Однако он сумел сохранить хорошие дружеские отношения с экс-супругой, подарившей ему единственную дочь.

«Когда я развелся со Стеллой, мы пошли в ресторан и отметили это событие. Наш брак был ошибкой молодости. Но мы стали друзьями», — сказал он.

Через некоторое время Энтин встретил новую любовь. С женщиной по имени Марина они вместе работали в фирме звукозаписи «Мелодия». Она была замужем, воспитывала сына, но поэт увел ее от мужа.

«Удивительно, но две мои жены, Стелла и Марина, очень дружат. Мы вместе отмечаем праздники. По сей день помогаю первой жене материально. Марина не имеет ничего против этой помощи, даже наоборот», — рассказал собеседник «Мосленты».

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