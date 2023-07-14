Историк перечислила ставшие снова модными дачные традиции

Вновь ставшие модными дачные традиции перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова.

По ее словам, в старину близкие люди нередко устраивали совместную варку варенья. Причем в этом процессе участвовали как дети, так и взрослые. Кроме того, в наши дни можно перенять у дачников прошлого и другие традиции, продолжила историк. Например, можно каждый раз во время поездки на дачу придумывать какое-то событие, объединяющее близких и родственников. Кроме того, иногда следует устраивать тематические вечера — литературные, музыкальные, игровые.

«Еще любимой забавой дачников всегда был домашний театр. Это было развлечение, в первую очередь, для детей и молодежи», — добавила Герасимова. . Ранее стало известно о главных дачных интересах молодых москвичей.