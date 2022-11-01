Логопед раскрыла сроки избавления от любого дефекта речи

Сроки избавления от любого дефекта речи раскрыла в ходе беседы с «Мослентой» логопед Дарья Чистякова.

«Мне очень нравится момент, когда я вижу результат, которого мы с учеником долго и упорно добивались. Обычно мы работаем около трех месяцев и после этого периода уже становятся заметны улучшения в речи», — сказала специалист.

При этом Чистякова отметила, что срок работы зависит от возраста клиента. Так, например, на занятия с пятилетним ребенком времени на коррекцию будет потрачено гораздо меньше, чем в случае с 30-летним мужчиной. Кроме того, по словам логопеда, решающую роль играет мотивация человека.

Ранее врачи раскрыли причины заикания у детей. По их словам, к этому речевому дефекту могут привести различные ослабления нервной системы и психотравмы.