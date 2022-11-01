Люди
00:10, 01 ноября 2022
1 мин.

Логопед раскрыла сроки избавления от любого дефекта речи

Логопед раскрыла сроки избавления от любого дефекта речи
Фото: Fa Barboza / Unsplash

Сроки избавления от любого дефекта речи раскрыла в ходе беседы с «Мослентой» логопед Дарья Чистякова.

«Мне очень нравится момент, когда я вижу результат, которого мы с учеником долго и упорно добивались. Обычно мы работаем около трех месяцев и после этого периода уже становятся заметны улучшения в речи», — сказала специалист.

При этом Чистякова отметила, что срок работы зависит от возраста клиента. Так, например, на занятия с пятилетним ребенком времени на коррекцию будет потрачено гораздо меньше, чем в случае с 30-летним мужчиной. Кроме того, по словам логопеда, решающую роль играет мотивация человека.

Ранее врачи раскрыли причины заикания у детей. По их словам, к этому речевому дефекту могут привести различные ослабления нервной системы и психотравмы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.