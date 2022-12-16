Хореограф поделилась деталями работы с Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной

Деталями работы с популярными артистами Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной поделилась с «Мослентой» известная танцовщица и хореограф Ирина Поворознюк.

«С Гагариной работала несколько концертов в составе балета, могу сказать, что она нереальная труженица, очень внимательно относится к каждому участнику своего коллектива», — поделилась она.

С Киркоровым, призналась Поворознюк, у нее был один из самых необычных опытов коммуникации: после окончания проекта хореограф не поняла, какие эмоции она испытала от работы с певцом. При этом кастинг в шоу-балет «Рецитал», артисты которого выступают на подтанцовке у Киркорова, танцовщица вспоминает с теплом — ей казалось, что музыкант тогда выбрал ее по энергетике.

Ранее Киркоров раскрыл свое меню во время выступлений. «У меня в райдере бутерброды, колбаса, сыр, зефир», — заявил артист.