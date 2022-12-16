«С Филиппом Киркоровым мы расстались странно». Известная танцовщица и ведущая — о работе со звездами и танцующей Москве

На танцах меня заметили благодаря усердию и качеству работы. Я очень быстро учила танцевальные связки: пока остальные в классе пытались их запомнить, я успевала не только выучить, а ещё и придумать что-то новое. В детстве я занималась народными и спортивно-бальными танцами — первые были обязательными, а вторые так и остались моей большой любовью, я танцую их до сих пор. Потом был период, когда я фанатела от современных направлений — хип-хопа и ритм & блюза. Отсюда и началась моя работа хореографом телепроектов. Эта профессия предполагает, что ты придумываешь танец в моменте, а, если знаний нет, то и придумать ничего не сможешь. Поэтому я продолжала учиться. Природная требовательность не позволяла хватать знания поверхностно, это отличало меня от других хореографов, я была универсалом. Для души я танцую социальные танцы: сальсу и бачату. Рекомендую эти направления всем — и мозг работает, и тело приходит в тонус, и настроение улучшается.

О «Евровидении», «Новой волне» и друге из Белграда

У меня было столько площадок, что и сосчитать невозможно. Российские и международные проекты мало чем отличаются друг от друга. Разница лишь в масштабе: если это российский проект, ты проснулся утром и доехал до площадки, а, если международный — добрался до площадки, порепетировал, а потом ещё ехать или лететь…

Если это «Евровидение», и в команде есть люди, которые не говорят по-английски, это дополнительный стресс для них, потому что все организационные вопросы решаются на английском языке.