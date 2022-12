«С Филиппом Киркоровым мы расстались странно». Известная танцовщица и ведущая — о работе со звездами и танцующей Москве

А ещё он работал в телешоу So You Think You Can Dance (Итак, ты думаешь, что умеешь танцевать — «Мослента»). Одно время эта программа произвела фурор по всему миру. Локализованные версии реалити-шоу транслировались в 39 странах, это около 90 сезонов и все рейтинговые. Попасть на это телешоу было мечтой, но до нашей страны франшиза так и не доехала. Зато доехал Райан со своим мастер-классом. Конечно же, я не могла упустить возможность перенять опыт от звездного хореографа.

Участников на мастер-классах у Райана было безумно много, казалось, что я нахожусь в муравейнике. Это был единственный раз, когда я участвовала в таком массовом тренинге, но полететь в США для меня было чем-то запредельным, именно поэтому я и пошла.