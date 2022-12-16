«С Филиппом Киркоровым мы расстались странно». Известная танцовщица и ведущая — о работе со звездами и танцующей Москве
Известная танцовщица и одна из самых успешных хореографов в России, Ирина Поворознюк успела поработать с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Филиппом Киркоровым и Натальей Орейро. А в 2021 году получила премию «Прорыв года 2021», как лучший хореограф-постановщик. Сегодня девушка — не менее известная телеведущая. Насколько сложно работать со знаменитостями, чем отличаются российские шоу от международных, что сегодня танцует Москва и на каком языке говорит Наталья Орейро — об этом и многом другом Ирина рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
О детстве и любимых танцах
В детстве танцевальный клуб был для меня вторым домом. Когда я хулиганила, мама могла пригрозить, что не отпустит меня на танцы. Мой брат тоже занимался, но с большими уговорами и обещаниями что-нибудь купить взамен. Вся моя жизнь строилась вокруг танцев. Если я шла на день рождения, уходила с праздника ровно за 20 минут до начала танцевального класса. Именно столько времени у меня уходило на проезд.
Фото: @irina__povoroznyuk
На танцах меня заметили благодаря усердию и качеству работы. Я очень быстро учила танцевальные связки: пока остальные в классе пытались их запомнить, я успевала не только выучить, а ещё и придумать что-то новое. В детстве я занималась народными и спортивно-бальными танцами — первые были обязательными, а вторые так и остались моей большой любовью, я танцую их до сих пор. Потом был период, когда я фанатела от современных направлений — хип-хопа и ритм & блюза. Отсюда и началась моя работа хореографом телепроектов. Эта профессия предполагает, что ты придумываешь танец в моменте, а, если знаний нет, то и придумать ничего не сможешь. Поэтому я продолжала учиться. Природная требовательность не позволяла хватать знания поверхностно, это отличало меня от других хореографов, я была универсалом. Для души я танцую социальные танцы: сальсу и бачату. Рекомендую эти направления всем — и мозг работает, и тело приходит в тонус, и настроение улучшается.
О «Евровидении», «Новой волне» и друге из Белграда
У меня было столько площадок, что и сосчитать невозможно. Российские и международные проекты мало чем отличаются друг от друга. Разница лишь в масштабе: если это российский проект, ты проснулся утром и доехал до площадки, а, если международный — добрался до площадки, порепетировал, а потом ещё ехать или лететь…
Если это «Евровидение», и в команде есть люди, которые не говорят по-английски, это дополнительный стресс для них, потому что все организационные вопросы решаются на английском языке.
«Новую волну» я бы сравнила с совместным выездом — команда «меняет картинку» и репетирует чуть больше, чем обычно.
Мне очень нравилось наблюдать, как работают другие. Ты постоянно развиваешься и растёшь: когда находишься на репетициях, знакомишься, наблюдаешь за другими. Ты, как и любой артист, можешь побывать на мероприятиях, организованных в честь конкурса, пощупать атмосферу особой харизмы звёзд уже плечом к плечу.
Благодаря международным проектам у меня появилось очень много знакомых. Так после «Евровидения» в Белграде мне пришлось остаться в этом городе на пару дней, билетов до Москвы не было. Эти два дня я запомнила на всю жизнь, тогда у меня появился друг Мирко. У нас была безумная экскурсия по башне, потом мы полезли на стену скалодрома и там пели песни «Евровидения», а после танцевали сальсу в кубинском баре.
О Филиппе Киркорове, Полине Гагариной и других звездах
Я сотрудничала со многими артистами и со всеми по-разному. С Димой Биланом, Сергеем Лазаревым и другими работала на телепроектах — моя команда обеспечивала танцевальное сопровождение артистов.
У Валерия Меладзе я не только была хореографом танцевального номера, но и сама в нём участвовала. Это было на Премии МУЗ-ТВ, я работала на двухметровой тумбе, на 27 сантиметровых каблуках и в парике. Настоящий экстрим!
С Полиной Гагариной работала несколько концертов в составе балета, могу сказать, что она нереальная труженица, очень внимательно относится к каждому участнику своего коллектива.
Долгое время работала с Согдианой, до сих пор даже помню всю хореографию.
Фото: @irina__povoroznyuk
Одним из необычных опытов коммуникации с артистом было сотрудничество с Филиппом Киркоровым. Мы расстались очень странно, нет каких-то конкретных ощущений — позитивных или негативных. На самом деле, с теплотой вспоминаю кастинг в балет «Рецитал» в репетиционном зале СК «Олимпийский». Тогда было полное ощущение, что Филипп меня выбрал по энергетике. Эта работа была непростой, но опыт я получила колоссальный.
За время работы хореографом у меня ни разу не было такого, чтобы я с кем-то не сошлась характерами. Возможно, это потому, что я всегда придерживалась заданной программы — тут я «хореограф-постановщик», а тут — «танцор балета», всегда разделяла рабочее и личное. Я стараюсь поддерживать артистов, с которыми работала. У меня остались только теплые чувства от сотрудничества с этими людьми, всегда рада видеть их.
О Наталии Орейро
В 2018 году, когда наша страна принимала Чемпионат мира по футболу, мне позвонила менеджер А-Медиа и попросила сделать хореографию. Помню, что была какая-то паника и срочность. Позже стало понятно почему — в съёмках должна была участвовать Наталия Орейро.
Я, как и все, очень волновалась, но исключительно потому, что не знала, какая она — Наталия. Боялась разочароваться, потому что всегда представляла её отзывчивой и доброй.
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Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк
Мы с балетом были готовы ко всему. Когда настал момент Х, мы вышли из гримерки на площадку и появилась она. Зрители в восторге, а Наталия без лишних слов с широкой улыбкой начала репетировать с нами.
У неё потрясающая энергетика, она действительно простая, добродушная и не заносчивая — такое впечатление у меня сложилось во время съёмок. Она очень старалась говорить с нами по-русски, причём делала это с большой любовью к нашему языку. До сих пор помню, что она была в светлой кофточке с радугой, это было мило.
О мастер-классах и хореографах с мировым именем
Был эпизод в моей карьере, когда лучшей в стиле хип-хоп меня назвал сам Райан Чендлер. Это довольно известный хореограф поп-исполнителей таких как Christina Aguilera, Sean Kingston, Mariah Carey.
А ещё он работал в телешоу So You Think You Can Dance (Итак, ты думаешь, что умеешь танцевать — «Мослента»). Одно время эта программа произвела фурор по всему миру. Локализованные версии реалити-шоу транслировались в 39 странах, это около 90 сезонов и все рейтинговые. Попасть на это телешоу было мечтой, но до нашей страны франшиза так и не доехала. Зато доехал Райан со своим мастер-классом. Конечно же, я не могла упустить возможность перенять опыт от звездного хореографа.
Участников на мастер-классах у Райана было безумно много, казалось, что я нахожусь в муравейнике. Это был единственный раз, когда я участвовала в таком массовом тренинге, но полететь в США для меня было чем-то запредельным, именно поэтому я и пошла.
Участники шоу So You Think You Can Dance, Новый Орлеан, 2010
Фото: Sean Gardner / Getty Images
В какой-то момент Райан устроил битву танцоров. Станцевать связку смогли лишь 70 человек, в числе которых оказалась и я. Помню это чувство, когда тебя выбирают. Райан называл меня «red cap» (красная кепка — «Мослента»), так как я была в красной бейсболке. Придать связке музыкальности и индивидуальности смогли только две девушки. Эмоции зашкаливали, когда меня отметил такой профессионал, а станцевать с ним его связки было просто феерией.
Говоря о танцевальных шоу, я считаю, что этот проект стал прототипом всех танцевальных программ на нашем телевидении.
Проект So you think you can dance очень долго вдохновлял меня на постановки. В этом же списке, у кого я перенимала стиль хип-хопа, был известный хореограф Уэйд Робсон и Шейн Спаркс, для меня последний всегда был номером один в хип-хопе. Они вряд ли об этом узнают, но я им очень благодарна за то, что повлияли на мою профессиональную карьеру.
О решении стать ведущей и воле случая
Я не планировала становиться ведущей. Всё произошло по воле случая. Я писала постановку шоу-программы для одной из площадок. Менеджер, ознакомившись с идеей, рассказала об этой концепции своей знакомой. Для неё были актуальны съёмки интервью, на которые как раз и перенесли эту тему. Решили, что никто не раскроет тему лучше, чем человек её придумавший. Так я и стала ведущей.
Фото: @irina__povoroznyuk
Сейчас, в предновогодний период планов и работы очень много. Есть определённые правила, по которым пока не могу об этом рассказать. Надеюсь, что всё сложится и вы обо всём узнаете. Следите за новостями в моих социальных сетях.
О танцующей Москве
Если говорить о столице, Москва — действительно танцующий город. Если открыть цифровую карту, практически в каждом районе есть школа танцев, в каждой из них можно освоить сразу несколько танцевальных направлений. У меня полное ощущение, что танцуют все!
Есть множество гидов по танцевальной Москве. Сейчас очень популярны и парные, и сольные танцевальные направления: танец живота, женская пластика (чаще на каблуках), аргентинское танго, сальса, бачата. Для танцевальных направлений есть множество городских площадок, где встречаются любители. Они не только танцуют в своё удовольствие, они знакомятся и заводят друзей по интересам.
О радости от танца и отношении к себе
Танец — это развитие. Это система, единый организм, который работает, когда мы думаем, какой шаг сделать следующим. Чтобы гармонично выглядеть в нем, нужно красиво двигаться, быть подготовленным физически, уметь слышать музыку. Если заниматься регулярно, «пройти километры» в танце, будет изящный результат, будет удовольствие от занятий и хорошее настроение.
А вот соответствие каким-то «эталонам красоты» значения особого не имеют. Что вообще такое эталон? Сегодня каждый сам решает, как относится к себе, выбирает мысли, как одежду в гардеробе, сам создаёт свой образ. Времена стандартов и устоев давно прошли. Я считаю, что самое главное — это здоровье, а остальное не должно мешать.
Фото: @irina__povoroznyuk
О московском характере и своих «местах силы»
Москва, на мой взгляд, — женщина с характером и переменчивым настроением. Это балерина, исполняющая разные роли.
А мои «места силы» — это дом, где после съёмок можно рухнуть и выспаться, спортзал и парная или соляная. Зарядиться можно где угодно и как угодно, главное, чтобы мысли в голове были в порядке.