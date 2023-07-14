Дима Билан отреагировал на признание МакSим в алкогольной зависимости

На признание певицы МакSим в алкогольной зависимости отреагировал под ее постом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певец Дима Билан. Он решил поддержать артистку.

«Очень тронули твои мысли и слова. Непростая миссия — быть артисткой и быть всегда на виду», — написал Билан. Он отметил, что за хрупкой внешностью МакSим скрывается сила, и выразил надежду на то, что зависимость удастся побороть.

МакSим поблагодарила Билана за поддержку. «Твои слова и наши разговоры сыграли для меня большую роль», — призналась она.

Ранее МакSим призналась в алкоголизме и заявила, что начала курс лечения. Артистку также поддержала продюсер Яна Рудковская.