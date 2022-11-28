Диетолог рекомендовала режим питания для беременных женщин

Рекомендации по режиму питания беременных женщин дала в разговоре с «Мослентой» главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова. Она посоветовала избегать переедания, но и не пропускать приемы пищи.

«Оптимальным будет 4-6 приемов пищи в день. Три основных рекомендуется дополнять двумя небольшими перекусами. Ужин рекомендуется организовывать за 3,5-4 часа до сна. За 1,5-2 часа до ночного сна можно перекусить порцией кисломолочного продукта, например, кефира», — сказала она.

Врач перечислила ряд ограничений, рекомендуемых беременным. По ее словам, следует минимизировать потребление соленой еды, острых приправ и специй, избегать продуктов с риском аллергических реакций, например, экзотических фруктов.

«Максимальное ограничение жареных блюд. В качестве кулинарной обработки рекомендуется отваривание, тушение, запекание. В рационе питания беременных женщин не допускается использование блюд из мяса, рыбы, птицы не прошедших полную тепловую обработку», —- рекомендовала Стародубова.

Она напомнила, что основными условиями правильного здорового питания беременных являются достаточное разнообразие рациона с включением всех групп продуктов, а также обогащение его всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. А изменения пищевого поведения: снижение или значительное повышение аппетита, потребность в соленой, кислой, острой пище, желание есть мел, или другие непищевые продукты, требуют немедленного обращения к врачу.

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