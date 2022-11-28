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04:36, 28 ноября 2022
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В столице спрогнозировали появление домов-трансформеров

В столице спрогнозировали появление домов-трансформеров
Фото: Nikita Ermilov / Unsplash

Директор Музея транспорта Оксана Бондаренко в беседе с «Мослентой» спрогнозировала появление домов-трансформеров в столице.

«Один из самых интересных прогнозов заключается в том, что сами здания станут транспортом: мобильные дома-трансформеры смогут перемещаться согласно сезону, заодно оптимизируя выработку электричества от солнечных батарей и мини-ветряков», — сказала она.

Она добавила, что транспорт в Москве в целом кардинально изменится и система сама выстроит каждому персональный маршрут, с бесшовными пересадками между поездом, электромобилем и капсулой-такси.

Ранее жители столичного района Кузьминки оценили изменения, произошедшие в «спальнике» за последние десятилетия.

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