Максим Дунаевский перечислил свои места силы в Москве

Свои места силы в Москве назвал в беседе с «Мослентой» композитор, президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Максим Дунаевский. К таковым он отнес Московскую консерваторию, музыкальную школу и училище при консерватории в Мерзляковском переулке, а также Дом композиторов.

«И чувство внутренней силы, и ностальгия, и ощущение, что я нахожусь в своей колыбели, возникает у меня в Доме композиторов, который находится в Газетном переулке. Впервые я попал туда в десятилетнем возрасте, там мое настоящее начало: там появились школьные друзья, там произошли первые знакомства с композиторами, завязались первые связи. Были там и удачи, и неудачи», — рассказал Дунаевский о третьем по значимости месте силы.

Музыкальная школа и училище при консерватории в Мерзляковском переулке — на втором месте его рейтинга.

«Но самая большая моя сила — это, конечно, Московская консерватория. Это по-настоящему мое место. Все остальные — это скорее колыбели, которые дали первые возможности, первые мощности. Но консерватория совсем другая история, не сопоставимая по своей силе ни с чем другим, потому я и пошел работать туда. Я без нее не могу. Это моя alma mater», — заявил композитор.

Собеседник «Мосленты» заметил, что все его столичные места силы находятся в непосредственной близости друг от друга, что не может не радовать.

Ранее свое место силы в Москве назвал актер и певец Михаил Боярский.