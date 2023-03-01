Город
09:20, 01 марта 2023
1 мин.

Большинство москвичей одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях

Большинство москвичей одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Подзатыльники детям в воспитательных целях одобрили большинство опрошенных «Мослентой» жителей столицы. За вариант «Бить детей нельзя, но иногда подзатыльник может быть полезен» проголосовали 68 процентов респондентов.

68
процентов

москвичей считают допустимым дать подзатыльник ребенку

О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных. Семь процентов сообщили, что регулярно применяют телесные наказания к детям и не видят в этом ничего предосудительного. Кроме того, голосовавшие за этот вариант отмечали, что их тоже били в детстве.

Ранее процент популярности среди россиян телесных наказаний детей составил 20 процентов. Самым распространенным способом воспитания стали нравоучения, к ним прибегают 76 процентов респондентов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.