Большинство москвичей одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях

О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных. Семь процентов сообщили, что регулярно применяют телесные наказания к детям и не видят в этом ничего предосудительного. Кроме того, голосовавшие за этот вариант отмечали, что их тоже били в детстве.

Ранее процент популярности среди россиян телесных наказаний детей составил 20 процентов. Самым распространенным способом воспитания стали нравоучения, к ним прибегают 76 процентов респондентов.