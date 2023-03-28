Джиган отреагировал на опубликованную в сети переписку с девушкой

На опубликованную в сети переписку с девушкой, которая якобы является его любовницей, отреагировал рэпер Джиган. В комментарии Super.ru артист заявил, что обнародованные скриншоты переписки — фейк.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения музыканта и неизвестной женщины в одной из соцсетей. В переписке Джиган и его знакомая делают друг другу комплименты, а затем рэпер предлагает собеседнице заняться совместными пробежками.

«Во-первых, это голимый фотошоп. Во-вторых, я не хожу на пробежку утром. Более того, у меня ее вообще не бывает. И жена об этом знает», — заявил Джиган в беседе со СМИ.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова сообщила, что они с мужем больше не живут вместе. Сам рэпер утверждает, что переехал исключительно из-за потребности в уединении при записи нового альбома.