Джиган и Самойлова сделали важное заявление о своих отношениях
Рэпер Джиган с супругой Самойловой сообщили о воссоединении.
Важное заявление о своих отношениях после длительной размолвки сделали рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена, бизнесвумен Оксана Самойлова. В сторис в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Самойловой они сообщили о воссоединении.
«Мы абсолютно неидеальная пара… но мы вместе», — сказала Самойлова.
На видео муж с женой, улыбаясь, обнимают друг друга. По их словам, подписчикам вновь придется привыкать к семейному контенту, которого длительное время не было.
Ранее в выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем и отцом. О том, что супруги больше не живут вместе стало известно 18 марта. За несколько дней до этого Самойлова публиковала неоднозначные посты в соцсетях, сообщая о своем «максимально странном состоянии».