Джиган и Самойлова сделали важное заявление о своих отношениях

«Мы абсолютно неидеальная пара… но мы вместе», — сказала Самойлова.

На видео муж с женой, улыбаясь, обнимают друг друга. По их словам, подписчикам вновь придется привыкать к семейному контенту, которого длительное время не было.

Ранее в выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем и отцом. О том, что супруги больше не живут вместе стало известно 18 марта. За несколько дней до этого Самойлова публиковала неоднозначные посты в соцсетях, сообщая о своем «максимально странном состоянии».