Стало известно о состоянии Николая Ефремова после операции

У актера Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции, пишет Mash.

По данным источника, хирурги диагностировали у мужчины пневмоторакс и установили дренаж. Теперь специальная вакуумная установка выкачивает воздух, чтобы у пациента не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Врачи также откачивают лишнюю жидкость, нарушающую работу легких.

На теле актера — множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось, что сын актера Михаила Ефремова выпал из окна. Ему провели серьезную операцию — удалили часть костей таза.