10:22, 10 июля 2023
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Стало известно о состоянии Николая Ефремова после операции
Mash: у актера Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com
У актера Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции, пишет Mash.
По данным источника, хирурги диагностировали у мужчины пневмоторакс и установили дренаж. Теперь специальная вакуумная установка выкачивает воздух, чтобы у пациента не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Врачи также откачивают лишнюю жидкость, нарушающую работу легких.
На теле актера — множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины.
Ранее сообщалось, что сын актера Михаила Ефремова выпал из окна. Ему провели серьезную операцию — удалили часть костей таза.