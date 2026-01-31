Экс-налоговик из Москвы протестировал на родственнице новый способ мошенничества

Бывший сотрудник органов налоговой инспекции из Москвы протестировал на родственнице новый способ мошенничества. Мужчина перевел своей тете пять миллионов рублей, забрал их наличными, а затем подал в суд за неосновательное обогащение. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Согласно сообщению, 42-летний Леонид пожаловался сестре матери на заблокированные карты, попросил принять от него перевод в один миллион рублей, снять наличные и вернуть ему. Мужчина провернул эту схему пять раз подряд, а после подал на родственницу в суд за неосновательное обогащение.

Мужчина заявил, что случайно перевел ей деньги и теперь якобы не может вернуть их. Первый иск Дорогомиловский суд отклонил, тогда Леонид разбил сумму на пять отдельных исков общей суммой шесть миллионов плюс пени — сейчас их рассматривают.

Примечательно, что ранее Леонид уже был связан с финансовыми махинациями — он бывший налоговик, при котором из казны пропал 41 миллион рублей. В 2016 его приговорили к 2,5 года лишения свободы, при этом пропавшие деньги так и не были найдены.

