Пенсионер стал курьером мошенников и помог украсть у москвича миллионы рублей

Пенсионер стал курьером телефонных мошенников и похитил у молодого человека 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

20-летнему жителю Королева позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки. Он попросил назвать код из СМС для получения заказа, после чего мужчине поступил звонок от «сотрудников Минцифры и Росфинмониторинга». Аферисты заявили, что от его имени выписана доверенность на украинца, финансирующего запрещенные организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, молодому человеку нужно выполнить их требования.

«Собеседники убедили его взять из родительского сейфа деньги в иностранной валюте, эквивалентные 3,5 миллиона рублей, и передать их доверенному лицу для дальнейшего декларирования. Потерпевший выполнил указания, отдав два конверта с денежными средствами неизвестному у своего дома», – сообщили в ведомстве.

Позже молодой человек узнал, что учреждение не занимается подобным декларированием, и обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали в Москве. Он пояснил, что в его обязанности входило забирать деньги у граждан и передавать их другим людям, оставляя себе от 5 до 15 тысяч рублей от суммы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке.