Экс-участницу «Дома-2» задержали за изготовление порно

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Брагина, гулявшая голой по Москве, задержана за изготовление порно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

22-летнюю девушку задержали у выхода из спецприемника после ареста за хулиганство. Суд арестовал Брагину на 14 суток после того, как она находилась в общественном месте на Волоколамском шоссе в обнаженном виде.

Против блогерши возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. Следствие просит отправить Брагину в СИЗО, ей грозит до шести лет колонии.

Отмечается, что Брагина стала пятой, против кого возбудили дела за создание контента для взрослых. Среди них порнозвезда Соня Мармеладова (настоящее имя Софья Вершинина), которую суд приговорил к трем годам условно. Все изъятые секс-игрушки — наручники, вибраторы и чокеры — ей вернут.