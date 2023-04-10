Эксперт по прическам с плетением призвала россиянок к весенним экспериментам

Эксперт по уходу за прическами с плетением, основатель бренда Clear Braids Мария Арефьева призвала россиянок к весенним экспериментам. В беседе с «Мослентой» она поделилась идеями причесок, которые помогут выделиться из толпы.

«Весной очень часто хочется перемен в своей внешности. Прекрасная возможность их реализовать — поэкспериментировать с волосами!» — заявила Арефьева.

Первая из предложенных ей причесок — афрохвост. Основой в данном случае выступают брейды — косички, очень плотно прилегающие к коже головы. Они идут от краевой линии волос до затылка, где собираются в хвост. При этом сам хвост может быть распущен или состоять из нескольких косичек.