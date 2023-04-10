Эксперт по прическам с плетением призвала россиянок к весенним экспериментам
Эксперт Арефьева поделилась идеями причесок, которые помогут выделиться из толпы.
Эксперт по уходу за прическами с плетением, основатель бренда Clear Braids Мария Арефьева призвала россиянок к весенним экспериментам. В беседе с «Мослентой» она поделилась идеями причесок, которые помогут выделиться из толпы.
«Весной очень часто хочется перемен в своей внешности. Прекрасная возможность их реализовать — поэкспериментировать с волосами!» — заявила Арефьева.
Первая из предложенных ей причесок — афрохвост. Основой в данном случае выступают брейды — косички, очень плотно прилегающие к коже головы. Они идут от краевой линии волос до затылка, где собираются в хвост. При этом сам хвост может быть распущен или состоять из нескольких косичек.
Выглядит афрохвост достаточно спокойно, так что подходит под любое событие, в том числе для работы. В первые дни необходимо обрабатывать проборы успокаивающей сывороткой, облегчающей период адаптации. При необходимости можно помыть кожу головы пенкой
Мария Арефьева
Вторая идея — афрокудри, которые могут быть двух видов: точечные и на каркасе. При этом каркасные делятся еще на два варианта: прядные (на голове заплетаются косички, в которые потом аккуратно вплетаются пряди) и на трессах (делаются такие же косички, но на них крепятся не пряди, а ленты волос).
«Эта прическа выглядит чуть более необычно, но все еще подходит под любой дресс-код. В первую неделю после заплетения нужно обрабатывать краевую линию роста волос сывороткой. Раз в 5-7 дней мыть голову пенкой. Расчесывать кудри нельзя, они от этого портятся. Необходимо разбирать кудри руками с кондиционером. На ночь стоит заплетать их в косу или собирать в пучок», — объяснила Арефьева.
Аналогичный уход она порекомендовала за точечными кудрями, которые выглядят как короткие дреды с завитками на концах.
«А вот афрокосы выглядят очень необычно, поэтому не подходят для работников офисов со строгим дресс-кодом», — продолжила собеседница «Мосленты». Тем, кто может позволить себе эту прическу, она посоветовала в первую неделю обрабатывать краевую линию роста волос сывороткой, раз в 5-7 дней мыть голову пенкой, а для сохранения мягкости канекалона обрабатывать косы кондиционером.
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Фото: Фото: личный архив Марии Арефьевой
«Брейды — это косы в стиле колоска, которые очень плотно прилегают к коже головы. Плетутся звеньями наружу, что создает очень необычный и изысканный образ. Чем тоньше косы, тем дольше можно носить их без обновления», — привела еще один пример весенней прически Арефьева.
По ее словам, брейды идеально подходят для похода, где нет возможности часто мыть длинные волосы. В первую неделю краевую линию роста волос также нужно обрабатывать сывороткой, после чего раз в 5-7 дней мыть голову пенкой.
Идея для самых смелых — дреды. У этой прически есть различные варианты: DE-дреды (double end) — когда длинный дред складывается пополам и приплетается к пряди натуральных волос, из-за чего создаются два кончика пряди; SE (single end), при создания которых каждый дред вплетается в прядь одним концом за петельку — то есть получается один кончик.
«Особенности ухода за прическами, которые носятся дольше месяца: в первую неделю наносить сыворотку на линию роста волос, примерно раз в неделю мыть кожу головы специальной пенкой», — отметила эксперт. Она призвала россиянок не бояться экспериментов, но и не забывать о грамотном уходе за волосами.
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