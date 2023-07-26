13:16, 26 июля 2023
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Юрий Энтин раскрыл подробности отношений с известными друзьями
Поэт Юрий Энтин признался в общении с друзьями только по телефону.
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com
Подробности отношений с известными друзьями раскрыл в беседе с «Мослентой» поэт Юрий Энтин.
«Сейчас такое время, когда каждый живет сам по себе. Раньше мы — артисты, музыканты, художники — встречались компаниями, веселились, вместе творили, а сегодня каждый в своей норке», — сказал поэт.
Энтин признался, что раньше с другом актером Василием Ливановым встречался минимум дважды в неделю и любил общаться с артисткой Ириной Муравьевой. По его словам, теперь они только созваниваются по телефону.
Ранее известный поэт поделился воспоминаниями о детстве на окраине Москвы.