Юрий Энтин раскрыл подробности отношений с известными друзьями

Подробности отношений с известными друзьями раскрыл в беседе с «Мослентой» поэт Юрий Энтин.

«Сейчас такое время, когда каждый живет сам по себе. Раньше мы — артисты, музыканты, художники — встречались компаниями, веселились, вместе творили, а сегодня каждый в своей норке», — сказал поэт.

Энтин признался, что раньше с другом актером Василием Ливановым встречался минимум дважды в неделю и любил общаться с артисткой Ириной Муравьевой. По его словам, теперь они только созваниваются по телефону.

Ранее известный поэт поделился воспоминаниями о детстве на окраине Москвы.