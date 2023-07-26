Известный поэт поделился воспоминаниями о детстве на окраине Москвы

О жизни рядом с заводами на окраине Москвы вспомнил в беседе с «Мослентой» поэт-песенник Юрий Энтин.

«Я коренной москвич, но родился на окраине, недалеко от Измайловского парка. Тогда это был промышленный район, с заводами, фабриками. Недалеко от меня, например, находился завод по созданию моторов для самолетов. Нередко по ночам происходили их испытания и рев стоял на всю округу», — рассказал он.

Рядом с домом будущего поэта также располагался лакокрасочный завод, поэтому запах в округе стоял специфический. «Отходы с этого завода текли под нашими окнами по канаве», — вспомнил известный москвич.

Соседями семьи Энтина в те годы были люди разного достатка. Были среди них жена директора завода с сыновьями, руководитель комсомола, и милиционер.

Поэт рассказал, что, став постарше, начал ездить в центр Москвы с товарищами. «Тогда нас, пацанов с окраины, центровые ребята били. Нет, серьезных драк я не помню, а вот небольшие столкновения случались частенько», — заявил он.

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