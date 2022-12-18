Столичный актер нестандартно признался в любви к родному городу

Столичный актер Владимир Епифанцев нестандартно признался в любви к родному городу. Звезду сериала «Чингачгук» процитировал «Москвич Mag».

«Меня бесит все общественное: музыка в магазинах и кафе, картинки и оформление интерьеров, скульптуры и одежда в магазинах. Меня бесит и раздражает все то, что бесило и раздражало с детства: тупость, безвкусица и заурядность. Но именно в этом я и вижу свой внутренний движок — благодаря тому, что меня бесит, я становлюсь лучше. Это помогает мне познать скрытые механизмы бытия и оставаться счастливым», — заявил Епифанцев.

Приняв все то, что его бесит и раздражает, актер начал смотреть на свою жизнь как на «экзотический квест». «Благодаря всей этой отстойности я имею только самое лучшее, что может быть у человека. Я слушаю самую лучшую музыку, сам ее делаю, ношу самую лучшую одежду, живу в самом лучшем месте и общаюсь с самыми лучшими людьми. Благодаря Москве я имею все то, чего нет ни у одного человека на Земле. Вот за это я и люблю этот город», — объяснил он.

Ранее в любви к фотографиям старой Москвы признался известный российский актер, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Кирилл Пирогов. Он отметил, что ему нравится сравнивать столицу в прошлом и в настоящем.